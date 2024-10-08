Лавров и глава МИД Армении Мирзоян обсудили квадроберов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян обсудили квадроберов перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
«У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей», – поинтересовался Лавров. Мирзоян ответил, что знает о новом движении. Посол Армении в России Гурген Арсенян добавил, что квадроберы в Европе определяют себя «как гендер».
Квадробикой (от лат. quattuor – «четыре» и англ. aerobics – «аэробика»), как правило, занимаются дети и подростки в возрасте 7–14 лет. В первую очередь она напоминает спортивное развлечение. В образе определенного зверя – в маске и с искусственным хвостом – дети выполняют акробатические трюки при помощи рук и ног.
Среди социологов пока нет единого мнения о том, чем именно является квадробика – спортивным увлечением или субкультурой, писали «Ведомости». Явление зародилось в Японии на спортивных соревнованиях в 2008 г., когда местный спортсмен Кеничи Ито пробежал стометровку на четвереньках, установив рекорд. Спустя четыре года, улучшив свой результат, он попал в Книгу рекордов Гиннесса.