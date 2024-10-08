Лавров и глава МИД Армении Мирзоян обсудили квадроберов

Среди социологов пока нет единого мнения о том, чем именно является квадробика – спортивным увлечением или субкультурой, писали «Ведомости». Явление зародилось в Японии на спортивных соревнованиях в 2008 г., когда местный спортсмен Кеничи Ито пробежал стометровку на четвереньках, установив рекорд. Спустя четыре года, улучшив свой результат, он попал в Книгу рекордов Гиннесса.