Главред «КВН ТВ» Маслякова оштрафована за злоупотребление свободой информации
Таганский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Ее признали виновной по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Штраф составил 4000 руб.
Причиной штрафа указан показ в эфире «КВН ТВ» юмористической зарисовки Семена Слепакова
Бывший ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября, ему было 82 года. Он был бессменным ведущим КВН с 1964 г. В 2023 г. Масляков не провел ни одной игры КВН, при этом в апреле 2024 г. Александр Масляков-младший подчеркивал, что его отец по-прежнему является ведущим программы.