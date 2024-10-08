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Главред «КВН ТВ» Маслякова оштрафована за злоупотребление свободой информации

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ее признали виновной по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Штраф составил 4000 руб.

Причиной штрафа указан показ в эфире «КВН ТВ» юмористической зарисовки Семена Слепакова (считается в России иноагентом) и Андрея Макаревича (также считается в России иноагентом) без указания на их статус иностранных агентов.

Бывший ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября, ему было 82 года. Он был бессменным ведущим КВН с 1964 г. В 2023 г. Масляков не провел ни одной игры КВН, при этом в апреле 2024 г. Александр Масляков-младший подчеркивал, что его отец по-прежнему является ведущим программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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