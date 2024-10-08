Цивилева: единый центр протезирования начнет работу с 1 января 2025 года
Единый центр протезирования на базе Военно-медицинской академии имени Кирова начнет работу с 1 января 2025 г. Об этом заявила заместитель министра обороны России Анна Цивилева во время рабочей поездки в войска Южного военного округа.
Благодаря работе центра в регионах будет организована поставка необходимых протезов, что позволит обеспечить полноценную реабилитацию военнослужащих.
С 1 января следующего года Министерство обороны будет заключать контракты на предоставление услуг протезирования для военных, получивших тяжелые увечья с ампутацией. Это позволит военнослужащим проходить обучение использованию протезов в своих регионах.
В июне в Белгороде открылся первый региональный центр протезирования и реабилитации. На базе центра изготавливают протезы для участников спецоперации и предоставляют им комплексную реабилитацию.