Отопление в Москве включили в более 80% домов
Отопление в столице включили в более 80% жилых домов и соцобъектов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Системы теплоснабжения переведены на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты – в жилые дома и социальные учреждения, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. Все работы проходят в соответствии с установленным графиком.
Включение отопления во все объекты займет до пяти дней.
Подготовка к отопительному сезону проходила с мая по сентябрь. Согласно данным комплекса, было подготовлено 74 000 объектов, включая 34 000 жилых домов.
Отопление в Москве начали включать с 7 октября.