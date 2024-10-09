Журналистку Курбангалееву объявили в международный розыск

Курбангалеева была ведущей программы «Вести» на «России 1» с 2007 по 2014 г. В 2013-2017 гг. руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». С 2018 г. работает в Праге, ведет собственный YouTube-канал.