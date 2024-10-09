Тела россиян не спустили с горы в Непале из-за организационных вопросов
Тела российских альпинистов, которые погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, пока не спустили из-за организационных вопросов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя федерации альпинизма Ленинградской области.
«Вертолет должен был вылететь утром, к сожалению, не вылетел. Причина – организационная», – пояснил он.
Альпинисты были застрахованы в компании «Альфастрахование», компания сейчас занимается организацией эвакуации погибших. По словам собеседника агентства, спуск тел россиян со склона в базовый лагерь на высоте 4650 м обойдется в $170 000. Еще около $100 000 понадобится, чтобы доставить их из Непала в Москву.
В «Альфастраховании» сообщили «РИА Новости», что ситуация с эвакуацией осложняется местоположением и погодными условиями.
8 октября спасатели нашли на высоте 7100 м тела пятерых альпинистов из России, связь с которыми была потеряна за два дня до этого. Туристы Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой пытались взойти на гору Дхаулагири. Предположительно, они упали с высоты 7600 м.
Еще один член команды, Валерий Шамало, остался в живых, отказавшись от попытки восхождения на гору из-за плохого самочувствия.