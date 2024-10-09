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Тела россиян не спустили с горы в Непале из-за организационных вопросов

Ведомости

Тела российских альпинистов, которые погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, пока не спустили из-за организационных вопросов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя федерации альпинизма Ленинградской области.

«Вертолет должен был вылететь утром, к сожалению, не вылетел. Причина – организационная», – пояснил он.

Альпинисты были застрахованы в компании «Альфастрахование», компания сейчас занимается организацией эвакуации погибших. По словам собеседника агентства, спуск тел россиян со склона в базовый лагерь на высоте 4650 м обойдется в $170 000. Еще около $100 000 понадобится, чтобы доставить их из Непала в Москву.

В «Альфастраховании» сообщили «РИА Новости», что ситуация с эвакуацией осложняется местоположением и погодными условиями.

8 октября спасатели нашли на высоте 7100 м тела пятерых альпинистов из России, связь с которыми была потеряна за два дня до этого. Туристы Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой пытались взойти на гору Дхаулагири. Предположительно, они упали с высоты 7600 м.

Еще один член команды, Валерий Шамало, остался в живых, отказавшись от попытки восхождения на гору из-за плохого самочувствия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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