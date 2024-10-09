Тела россиян не спустили с горы в Непале из-за организационных вопросов

Альпинисты были застрахованы в компании «Альфастрахование», компания сейчас занимается организацией эвакуации погибших. По словам собеседника агентства, спуск тел россиян со склона в базовый лагерь на высоте 4650 м обойдется в $170 000. Еще около $100 000 понадобится, чтобы доставить их из Непала в Москву.