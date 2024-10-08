В Непале нашли тела пятерых пропавших российских альпинистов
Спасатели обнаружили в Непале тела пяти альпинистов из России, связь с которыми была потеряна 6 октября, сообщает The Himalayan Times со ссылкой на руководителя поисковой операции, директора компании Heli Everest Мингму Шерпа.
Туристы Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой пытались взойти на гору Дхаулагири. Их тела были найдены на высоте 7100 м. При поисках использовался спасательный вертолет.
«Считается, что альпинисты упали с высоты 7600 м», – говорится в материале.
По словам управляющего директора международной компании по организации треккингов и экспедиций I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбу Шерпы, пятеро российских туристов перестали выходить на связь после того, как в 6:00 6 октября покинули высокогорный лагерь, чтобы подняться на вершину. В последний раз они общались с другими альпинистами в базовом лагере около 11:00. Еще один член команды, Валерий Шамало, остался в живых, отказавшись от попытки восхождения на гору. Он был доставлен в Катманду.
В феврале в районе пика Аксу в Киргизии погиб 36-летний иркутский альпинист Евгений Глазунов. По словам главного редактора портала Mountain.ru Анны Пиуновой, причиной его гибели мог стать камнепад.
В сентябре 2021 г. группа из 19 альпинистов попросила о помощи во время восхождения на Эльбрус из-за ухудшения погоды. Пятеро из них погибли, другие 14 были спасены сотрудниками МЧС. Группа находилась на высоте 5400 м.