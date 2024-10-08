Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Непале нашли тела пятерых пропавших российских альпинистов

Ведомости

Спасатели обнаружили в Непале тела пяти альпинистов из России, связь с которыми была потеряна 6 октября, сообщает The Himalayan Times со ссылкой на руководителя поисковой операции, директора компании Heli Everest Мингму Шерпа.

Туристы Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой пытались взойти на гору Дхаулагири. Их тела были найдены на высоте 7100 м. При поисках использовался спасательный вертолет.

«Считается, что альпинисты упали с высоты 7600 м», – говорится в материале.

По словам управляющего директора международной компании по организации треккингов и экспедиций I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбу Шерпы, пятеро российских туристов перестали выходить на связь после того, как в 6:00 6 октября покинули высокогорный лагерь, чтобы подняться на вершину. В последний раз они общались с другими альпинистами в базовом лагере около 11:00. Еще один член команды, Валерий Шамало, остался в живых, отказавшись от попытки восхождения на гору. Он был доставлен в Катманду.

В феврале в районе пика Аксу в Киргизии погиб 36-летний иркутский альпинист Евгений Глазунов. По словам главного редактора портала Mountain.ru Анны Пиуновой, причиной его гибели мог стать камнепад.

В сентябре 2021 г. группа из 19 альпинистов попросила о помощи во время восхождения на Эльбрус из-за ухудшения погоды. Пятеро из них погибли, другие 14 были спасены сотрудниками МЧС. Группа находилась на высоте 5400 м.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных