В Непале нашли тела пятерых пропавших российских альпинистов

По словам управляющего директора международной компании по организации треккингов и экспедиций I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбу Шерпы, пятеро российских туристов перестали выходить на связь после того, как в 6:00 6 октября покинули высокогорный лагерь, чтобы подняться на вершину. В последний раз они общались с другими альпинистами в базовом лагере около 11:00. Еще один член команды, Валерий Шамало, остался в живых, отказавшись от попытки восхождения на гору. Он был доставлен в Катманду.