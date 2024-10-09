ФБР вернуло украденную нацистами картину Моне спустя 84 года

ФБР вмешалось в 2021 г. после того, как профильная комиссия обнаружила, что арт-дилер из Нового Орлеана приобрел картину в 2017 г. и продал ее частным коллекционерам в 2019 г. ФБР вернуло картину в 2023 г. после того, как она появилась в продаже в галерее в Хьюстоне. Предыдущие владельцы, как сообщается, отдали картину добровольно, узнав ее историю.