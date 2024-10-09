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ФБР вернуло украденную нацистами картину Моне спустя 84 года

Ведомости

Федеральное бюро расследований (ФБР) США вернуло картину Клода Моне, украденную нацистами в 1940 г., наследникам изначальных владельцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию по «украденному искусству» в Европе.

Помимо Моне были украдены еще шесть произведений искусства. Супружеская пара, у которой были украдены картины, вплоть до 1981 г. пыталась их вернуть, но не могла найти. Картины были переданы внукам. Возвращенная картина называется Bord de Mer, датируется 1865 г. и представляет собой сцену с береговой линии Нормандии во Франции.

ФБР вмешалось в 2021 г. после того, как профильная комиссия обнаружила, что арт-дилер из Нового Орлеана приобрел картину в 2017 г. и продал ее частным коллекционерам в 2019 г. ФБР вернуло картину в 2023 г. после того, как она появилась в продаже в галерее в Хьюстоне. Предыдущие владельцы, как сообщается, отдали картину добровольно, узнав ее историю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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