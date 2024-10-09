ФБР вернуло украденную нацистами картину Моне спустя 84 года
Федеральное бюро расследований (ФБР) США вернуло картину Клода Моне, украденную нацистами в 1940 г., наследникам изначальных владельцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию по «украденному искусству» в Европе.
Помимо Моне были украдены еще шесть произведений искусства. Супружеская пара, у которой были украдены картины, вплоть до 1981 г. пыталась их вернуть, но не могла найти. Картины были переданы внукам. Возвращенная картина называется Bord de Mer, датируется 1865 г. и представляет собой сцену с береговой линии Нормандии во Франции.
ФБР вмешалось в 2021 г. после того, как профильная комиссия обнаружила, что арт-дилер из Нового Орлеана приобрел картину в 2017 г. и продал ее частным коллекционерам в 2019 г. ФБР вернуло картину в 2023 г. после того, как она появилась в продаже в галерее в Хьюстоне. Предыдущие владельцы, как сообщается, отдали картину добровольно, узнав ее историю.