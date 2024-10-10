В США заочно предъявили обвинение в мошенничестве и контрабанде двоим россиянам
Двоим россиянам, которые якобы являются сообщниками задержанного ранее Артура Петрова, заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщается на сайте минюста США.
Россиянам Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову вменяется сговор с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения, а также нарушение экспортного контроля, мошенничество и отмывание денег. Оба обвиняемых находятся на свободе.
Альметов является гендиректором российской компании Electrocom, Солдатенкова работает там же. По версии американских властей, Петров, Солдатенкова и Альметов от имени Electrocom мошенническим путем закупали у американских дистрибуторов «большие партии микроэлектроники», чтобы затем поставить их в Россию через третьи страны. Для реализации своей схемы россияне использовали подставные компании. В результате они закупили и поставили в РФ микроэлектронику на $225 000.
Петров был задержан на Кипре по запросу США 26 августа 2023 г. Ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая нарушение экспортного контроля, контрабанду и отмывание денег. Петров имеет гражданство России и Германии. Петров также работал в российской компании Electrocom, которая, по утверждению американских властей, поставляет критически важные электронные компоненты для производителей вооружения и другого оборудования в РФ. В августе 2024 г. его экстрадировали в США.