В США заочно предъявили обвинение в мошенничестве и контрабанде двоим россиянам

Петров был задержан на Кипре по запросу США 26 августа 2023 г. Ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая нарушение экспортного контроля, контрабанду и отмывание денег. Петров имеет гражданство России и Германии. Петров также работал в российской компании Electrocom, которая, по утверждению американских властей, поставляет критически важные электронные компоненты для производителей вооружения и другого оборудования в РФ. В августе 2024 г. его экстрадировали в США.