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В США заочно предъявили обвинение в мошенничестве и контрабанде двоим россиянам

Ведомости

Двоим россиянам, которые якобы являются сообщниками задержанного ранее Артура Петрова, заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщается на сайте минюста США.

Россиянам Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову вменяется сговор с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения, а также нарушение экспортного контроля, мошенничество и отмывание денег. Оба обвиняемых находятся на свободе.

Альметов является гендиректором российской компании Electrocom, Солдатенкова работает там же. По версии американских властей, Петров, Солдатенкова и Альметов от имени Electrocom мошенническим путем закупали у американских дистрибуторов «большие партии микроэлектроники», чтобы затем поставить их в Россию через третьи страны. Для реализации своей схемы россияне использовали подставные компании. В результате они закупили и поставили в РФ микроэлектронику на $225 000.

Петров был задержан на Кипре по запросу США 26 августа 2023 г. Ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая нарушение экспортного контроля, контрабанду и отмывание денег. Петров имеет гражданство России и Германии. Петров также работал в российской компании Electrocom, которая, по утверждению американских властей, поставляет критически важные электронные компоненты для производителей вооружения и другого оборудования в РФ. В августе 2024 г. его экстрадировали в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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