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США уведомили Россию об экстрадиции россиянина Петрова

Ведомости

Власти США уведомили генеральное консульство России в Нью-Йорке об экстрадиции гражданина РФ Артура Петрова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генконсула РФ в Нью-Йорке Александра Захарова.

«В 15:50 [22:50 мск] мы получили уведомление о задержании нашего гражданина и о его экстрадиции 8 августа 2024 г.», – заявил Захаров, добавив, что российская сторона будет добиваться телефонного контакта и посещения Петрова.

Петров был задержан на Кипре по запросу США 26 августа 2023 г. Ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая нарушение экспортного контроля, контрабанду и отмывание денег. Петров имеет гражданство России и Германии. Он работает в российской компании Electrocom, которая, по утверждению американских властей, поставляет критически важные электронные компоненты для производителей вооружения и другого оборудования в РФ. В минюсте США считают, что Петров и двое его сообщников осуществляли в США незаконные закупки микроэлектроники через подставные компании, а затем отправляли ее в Санкт-Петербург. Утверждалось, что россиянин поставил в РФ электронных компонентов на сумму более $225 000.

26 января 2024 г. окружной суд Ларнаки отказал в экстрадиции Петрова в США. При этом суд по просьбе прокуратуры оставил россиянина под стражей на период оспаривания решения. В апреле апелляционный суд в Никосии дал согласие на экстрадицию Петрова в США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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