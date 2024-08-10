США уведомили Россию об экстрадиции россиянина Петрова
Власти США уведомили генеральное консульство России в Нью-Йорке об экстрадиции гражданина РФ Артура Петрова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генконсула РФ в Нью-Йорке Александра Захарова.
«В 15:50 [22:50 мск] мы получили уведомление о задержании нашего гражданина и о его экстрадиции 8 августа 2024 г.», – заявил Захаров, добавив, что российская сторона будет добиваться телефонного контакта и посещения Петрова.
Петров был задержан на Кипре по запросу США 26 августа 2023 г. Ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая нарушение экспортного контроля, контрабанду и отмывание денег. Петров имеет гражданство России и Германии. Он работает в российской компании Electrocom, которая, по утверждению американских властей, поставляет критически важные электронные компоненты для производителей вооружения и другого оборудования в РФ. В минюсте США считают, что Петров и двое его сообщников осуществляли в США незаконные закупки микроэлектроники через подставные компании, а затем отправляли ее в Санкт-Петербург. Утверждалось, что россиянин поставил в РФ электронных компонентов на сумму более $225 000.
26 января 2024 г. окружной суд Ларнаки отказал в экстрадиции Петрова в США. При этом суд по просьбе прокуратуры оставил россиянина под стражей на период оспаривания решения. В апреле апелляционный суд в Никосии дал согласие на экстрадицию Петрова в США.