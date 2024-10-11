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Генпрокуратура проверит цены на проезд и доступность транспорта

Ведомости

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить качество транспортного обслуживания населения, в том числе цены на проезд и удобство маршрутов. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Проверка коснется автомобильного и городского наземного электрического транспорта, а также перевозчиков. Прокурорам поручено обратить особое внимание на доступность транспортной инфраструктуры, обоснованность цен на проезд, наличие и удобство маршрутов с учетом потребностей населения. Кроме того, будут изучены установление, изменение и отмена муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутов, а также проведение конкурсов на право их обслуживания.

Перевозчики будут проверены на предмет организации работы водителей и создание условий для повышения их квалификации. Кроме того, прокуроры оценят соблюдение предприятиями условий отбора на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров.

В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Народным фронтом, писали, что россияне в среднем оценили работу системы общественного транспорта на три балла из пяти возможных. Респондентов спрашивали о состоянии остановок, обновлении подвижного состава, соблюдении расписания и т. д. В онлайн-анкетировании приняли участие 21 719 респондентов из 88 субъектов (все регионы РФ, кроме Херсонской области). Больше всех довольны транспортными услугами жители Москвы и Санкт-Петербурга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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