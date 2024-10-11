Генпрокуратура проверит цены на проезд и доступность транспорта

В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Народным фронтом, писали, что россияне в среднем оценили работу системы общественного транспорта на три балла из пяти возможных. Респондентов спрашивали о состоянии остановок, обновлении подвижного состава, соблюдении расписания и т. д. В онлайн-анкетировании приняли участие 21 719 респондентов из 88 субъектов (все регионы РФ, кроме Херсонской области). Больше всех довольны транспортными услугами жители Москвы и Санкт-Петербурга.