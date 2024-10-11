Генпрокуратура проверит цены на проезд и доступность транспорта
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить качество транспортного обслуживания населения, в том числе цены на проезд и удобство маршрутов. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Проверка коснется автомобильного и городского наземного электрического транспорта, а также перевозчиков. Прокурорам поручено обратить особое внимание на доступность транспортной инфраструктуры, обоснованность цен на проезд, наличие и удобство маршрутов с учетом потребностей населения. Кроме того, будут изучены установление, изменение и отмена муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутов, а также проведение конкурсов на право их обслуживания.
Перевозчики будут проверены на предмет организации работы водителей и создание условий для повышения их квалификации. Кроме того, прокуроры оценят соблюдение предприятиями условий отбора на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров.
В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Народным фронтом, писали, что россияне в среднем оценили работу системы общественного транспорта на три балла из пяти возможных. Респондентов спрашивали о состоянии остановок, обновлении подвижного состава, соблюдении расписания и т. д. В онлайн-анкетировании приняли участие 21 719 респондентов из 88 субъектов (все регионы РФ, кроме Херсонской области). Больше всех довольны транспортными услугами жители Москвы и Санкт-Петербурга.