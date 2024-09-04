Более половины опрошенных россиян недовольны работой общественного транспорта

Более половины опрошенных россиян недовольны работой общественного транспортаРазвитию сферы мешает дефицит водителей и аффилированность перевозчиков с чиновниками на местах, считают эксперты
Опрошенные Народным фронтом россияне в среднем оценили работу системы общественного транспорта на три балла из пяти возможных. Респондентов спрашивали о состоянии остановок, обновлении старых автобусов с заменой на новые, соблюдении расписания движения и т. д. Такие данные получены Народным фронтом по итогам мониторинга реализации транспортной реформы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (есть у «Ведомостей»).
Онлайн-анкетирование, в котором приняли участие 21 719 респондентов из 88 субъектов (все регионы РФ, кроме Херсонской области), проводилось весной – летом 2024 г. на платформе «Народный контроль».
Согласно полученным результатам, 67% опрошенных по пятибалльной шкале оценили состояние остановок (т. е. наличие павильона, мест для сидения, урн, информационных табличек) на тройку и ниже. Четверку поставили 22% респондентов, высший балл – 9%, еще 2% затруднились ответить.
Более половины опрошенных (53%) обратили внимание на замену старых автобусов, троллейбусов и трамваев на новые. При этом, оценивая обновление общественного транспорта, 14% респондентов поставили оценку «5» (т. е. считают, что транспорт новый и удобный), еще 23% решили выставить оценку «4», следует из результатов опроса. В то же время 57% респондентов поставили три балла и ниже (28% – «3», 13% – «2» и 16% – «1», т. е. опрошенные считают, что транспорт старый и критически изношен). Остальные 6% респондентов затруднились ответить.
Среди других важных проблем опрошенные отметили несоблюдение расписания движения (40%), систематическое отсутствие общественного транспорта по расписанию в позднее время (33%), его постоянную загруженность (65%).
Большинство используемого общественного транспорта в России превышает нормативный срок эксплуатации, утверждает руководитель «Народный фронт. Аналитики» Ольга Позднякова. Средний возраст автобусов в России в 2023 г. составлял 17 лет, сообщила она, ссылаясь на данные Государственной транспортной лизинговой компании. В прошлом году правительство РФ выделило регионам 50 млрд руб. на специальные казначейские кредиты. За счет них 73 субъекта в этом году получили около 6000 новых автобусов. До 2028 г. в регионы, согласно всем действующим госпрограммам, планируется поставить еще около 12 800 транспортных средств, говорит Позднякова.
Автобусы в регионах не приезжают по графику из-за нехватки водителей, считает она. Дефицит кадров также приводит к переработкам и простою новых транспортных средств, говорит Позднякова. Модернизация транспортного парка должна была с первых дней сопровождаться программой подготовки соответствующих кадров, считает она.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги»
«Безопасные качественные дороги» – нацпроект, реализуемый в 84 регионах с 2019 г. Он включает в себя шесть федеральных проектов: «Развитие общественного транспорта», «Безопасность дорожного движения», «Региональная и местная дорожная сеть» и др.
Вместе с этим сократить допустимую долю мигрантов, которые могут быть трудоустроены в отдельных отраслях экономики, включая сферу пассажирского транспорта, на 2025 г. хотят в 11 регионах страны, сообщал на своем сайте Минтруд в июне. В частности, согласно этому плану, полностью запретить иностранцам работать водителями планируют в Краснодарском крае.
Больше всех довольны транспортными услугами жители Москвы и Санкт-Петербурга, говорит эксперт «Народный фронт. Аналитики» Петр Шкуматов. По его мнению, развитие системы общественного транспорта в России идет по регионам неравномерно. Жители других регионов РФ, по его словам, сталкиваются, например, с долгим ожиданием транспорта или отсутствием навесов на остановках, которые нужны во время дождя и снега.
Результаты опроса «Народный фронт. Аналитики» выглядят «вполне правдоподобно», при этом для выявления конкретных проблем системы общественного транспорта в подобных исследованиях необходимо учитывать оценки по каждому региону и городу в отдельности, сказал «Ведомостям» председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. Представитель пресс-службы Народного фронта не смог уточнить оценки респондентов по каждому региону в отдельности.
Позитивными примерами в развитии общественного транспорта среди нестоличных регионов являются Пермь и Новокузнецк, считает Янков. По его словам, в 2021–2022 гг. компании-перевозчики в этих двух городах перешли на брутто-контракты – фиксированную оплату с гарантированным возмещением расходов от городского правительства. При этом в Тверской области такие договоры «сработали хуже», а ряд других субъектов не переходит на брутто-контракты из-за возможного увеличения бюджетных расходов, уточнил он.
Для развития общественного транспорта в России необходимо повышать квалификацию муниципальных и региональных чиновников в области урбанистики и транспортного законодательства, считает Янков. Необходимо также исключить случаи аффилированности компаний-перевозчиков с местными чиновниками, добавил эксперт. По его мнению, ответственность за качество такого транспорта должна оставаться на уровне регионального и муниципального правительства для того, чтобы сохранить быструю обратную связь с местными жителями.