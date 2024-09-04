Более половины опрошенных россиян недовольны работой общественного транспорта

Более половины опрошенных (53%) обратили внимание на замену старых автобусов, троллейбусов и трамваев на новые. При этом, оценивая обновление общественного транспорта, 14% респондентов поставили оценку «5» (т. е. считают, что транспорт новый и удобный), еще 23% решили выставить оценку «4», следует из результатов опроса. В то же время 57% респондентов поставили три балла и ниже (28% – «3», 13% – «2» и 16% – «1», т. е. опрошенные считают, что транспорт старый и критически изношен). Остальные 6% респондентов затруднились ответить.