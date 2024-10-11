Чемезов поддержал создание производственной аспирантуры
Генеральный директор госкорпорации «Ростех», председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов поддержал инициативу Минобрнауки по созданию производственной аспирантуры на расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель министерства.
«Производственная аспирантура – это форма партнерства и кооперации университета с конкретной компанией, направленная на повышение эффективности исследовательской деятельности, с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия – с другой», – объяснил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
По мнению авторов инициативы, тема исследования производственной аспирантуры должна формироваться на основе актуальных прикладных задач конкретного предприятия. При этом работодатель должен участвовать в формировании и реализации самой программы аспирантуры. Во вступительных испытаниях при поступлении на такую аспирантуру должны участвовать представители компании, а научное руководство должно быть двойным: от вуза и от предприятия. Исследования должны проводиться непосредственно на производстве, представители компании должны участвовать в защите диссертации. Также авторы инициативы упоминают материальные стимулы для аспирантов и их научных руководителей со стороны предприятия.
«У реального сектора экономики очень большая потребность в специалистах высшей категории. Конечно, создание такой производственной аспирантуры будет способствовать и закреплению молодых специалистов на предприятиях», – сказал Чемезов.
Производственная аспирантура будет запущена в пилотном режиме уже в 2025 г. В «пилот» планируется пригласить предприятия, входящие в контур госкорпорации «Ростех», в частности, АО «ОДК», АО «Концерн «Созвездие», АО «КРЭТ», АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина», АО «НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха». Для участия в проекте вуз должен иметь право на собственные образовательные стандарты (таким правом обладают научно-исследовательские университеты), процент защит в аспирантуре в срок – не ниже 30%.
«Ведомости» в феврале 2023 г. писали, что около 90% аспирантов в России совмещают обучение с работой, большая часть из них занята на полный рабочий день. Об этом говорится в аналитическом докладе в рамках «Мониторинга экономики образования», подготовленном НИУ ВШЭ. В исследовании приняли участие выпускники аспирантуры 2012–2021 гг. Наибольшая доля аспирантов, совмещающих учебу с работой, выявлена в области медицинских наук (95%), наименьшая – в области сельскохозяйственных (84%).