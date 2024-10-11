Чемезов поддержал создание производственной аспирантуры

По мнению авторов инициативы, тема исследования производственной аспирантуры должна формироваться на основе актуальных прикладных задач конкретного предприятия. При этом работодатель должен участвовать в формировании и реализации самой программы аспирантуры. Во вступительных испытаниях при поступлении на такую аспирантуру должны участвовать представители компании, а научное руководство должно быть двойным: от вуза и от предприятия. Исследования должны проводиться непосредственно на производстве, представители компании должны участвовать в защите диссертации. Также авторы инициативы упоминают материальные стимулы для аспирантов и их научных руководителей со стороны предприятия.