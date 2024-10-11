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Умер экс-президент Российской академии образования Николай Никандров

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Бывший президент Российской академии образования (РАО) Николай Никандров скончался незадолго до своего 88-летия, сообщается на сайте РАО.

Академия принесла соболезнования родным и коллегам покойного, назвав его уход невосполнимой утратой для российской науки и РАО.

Николай Никандров родился 20 октября 1936 г. в Ленинграде. Был выпускником филологического факультета Ленинградского госуниверситета. Начинал карьеру как школьный учитель французского языка, преподавал иностранные языки в ряде институтов Северной столицы.

С марта 1990 г. Никандров стал действительным членом Академии педагогических наук СССР. В 1992 г. был избран вице-президентом РАО, а с 1997 по 2013 г. был президентом академии. Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имел другие высокие награды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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