Умер экс-президент Российской академии образования Николай Никандров

С марта 1990 г. Никандров стал действительным членом Академии педагогических наук СССР. В 1992 г. был избран вице-президентом РАО, а с 1997 по 2013 г. был президентом академии. Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имел другие высокие награды.