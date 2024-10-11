Умер экс-президент Российской академии образования Николай Никандров
Бывший президент Российской академии образования (РАО) Николай Никандров скончался незадолго до своего 88-летия, сообщается на сайте РАО.
Академия принесла соболезнования родным и коллегам покойного, назвав его уход невосполнимой утратой для российской науки и РАО.
Николай Никандров родился 20 октября 1936 г. в Ленинграде. Был выпускником филологического факультета Ленинградского госуниверситета. Начинал карьеру как школьный учитель французского языка, преподавал иностранные языки в ряде институтов Северной столицы.
С марта 1990 г. Никандров стал действительным членом Академии педагогических наук СССР. В 1992 г. был избран вице-президентом РАО, а с 1997 по 2013 г. был президентом академии. Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имел другие высокие награды.