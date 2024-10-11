В Белгородской области при обстрелах Шебекина пострадали девять человек

После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. ВСУ регулярно атакуют регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. В начале октября Гладков сообщил, что за 2,5 года в результате ударов со стороны Украины в Белгородской области повреждено более 35 000 домов и квартир. На сегодняшний день строители восстановили уже около 25 000 жилых помещений в регионе.