В Белгородской области при обстрелах Шебекина пострадали девять человек
В результате обстрелов города Шебекино со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали девять человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей. Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады скорой медицинской помощи и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», – написал он.
Четырех человек медики доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Еще троих человек поместят в областную клиническую больницу. Двоих после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.
В трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады. Кроме того, осколками посечены 11 легковых автомобилей. При обстреле загорелись хозпостройки, есть повреждения линии электропередачи.
После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. ВСУ регулярно атакуют регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. В начале октября Гладков сообщил, что за 2,5 года в результате ударов со стороны Украины в Белгородской области повреждено более 35 000 домов и квартир. На сегодняшний день строители восстановили уже около 25 000 жилых помещений в регионе.