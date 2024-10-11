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В Белгородской области при обстрелах Шебекина пострадали девять человек

Ведомости

В результате обстрелов города Шебекино со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали девять человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей. Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады скорой медицинской помощи и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», – написал он.

Четырех человек медики доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Еще троих человек поместят в областную клиническую больницу. Двоих после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

В трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады. Кроме того, осколками посечены 11 легковых автомобилей. При обстреле загорелись хозпостройки, есть повреждения линии электропередачи.

После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. ВСУ регулярно атакуют регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. В начале октября Гладков сообщил, что за 2,5 года в результате ударов со стороны Украины в Белгородской области повреждено более 35 000 домов и квартир. На сегодняшний день строители восстановили уже около 25 000 жилых помещений в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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