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Машину сотрудников центра «Э» МВД обстреляли в Ингушетии

СМИ сообщают о погибших и пострадавших на въезде в Магас
Ведомости

Неизвестные обстреляли машину с сотрудниками управления по противодействию экстремизму (центр «Э») МВД России в Ингушетии, есть пострадавшие, пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Стрельба произошла на въезде в Магас, нападавшие скрылись. Сейчас известно о погибших и пострадавших, их точное число не уточняется. Согласно опубликованным в сети видео, на заправке у федеральной трассы скопилось большое количество людей и автомобилей правоохранительных органов.

По данным Telegram-канала Baza, погибли три сотрудника управления, все по фамилии Аушев. Сообщается, что в расстрелянной машине мог находиться замруководителя центра «Э» по республике Адам Хамхоев, он не пострадал. Telegram-канал Shot пишет, что Хамхоев мог быть целью нападения. Это также подтверждает Baza, отмечая, что это уже пятое покушение на Хамхоева – в результате прошлых нападений он получал ранения.

23 июня в Дагестане произошел теракт. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. Следственный комитет России 24 июня сообщил, что в ходе операции были ликвидированы пять террористов. 

Позже выяснилось, что трое убитых боевиков были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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