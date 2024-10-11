Машину сотрудников центра «Э» МВД обстреляли в Ингушетии

По данным Telegram-канала Baza, погибли три сотрудника управления, все по фамилии Аушев. Сообщается, что в расстрелянной машине мог находиться замруководителя центра «Э» по республике Адам Хамхоев, он не пострадал. Telegram-канал Shot пишет, что Хамхоев мог быть целью нападения. Это также подтверждает Baza, отмечая, что это уже пятое покушение на Хамхоева – в результате прошлых нападений он получал ранения.