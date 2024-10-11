Машину сотрудников центра «Э» МВД обстреляли в Ингушетии

Машину сотрудников центра «Э» МВД обстреляли в ИнгушетииСМИ сообщают о погибших и пострадавших на въезде в Магас
Неизвестные обстреляли машину с сотрудниками управления по противодействию экстремизму (центр «Э») МВД России в Ингушетии, есть пострадавшие, пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Стрельба произошла на въезде в Магас, нападавшие скрылись. Сейчас известно о погибших и пострадавших, их точное число не уточняется. Согласно опубликованным в сети видео, на заправке у федеральной трассы скопилось большое количество людей и автомобилей правоохранительных органов.
По данным Telegram-канала Baza, погибли три сотрудника управления, все по фамилии Аушев. Сообщается, что в расстрелянной машине мог находиться замруководителя центра «Э» по республике Адам Хамхоев, он не пострадал. Telegram-канал Shot пишет, что Хамхоев мог быть целью нападения. Это также подтверждает Baza, отмечая, что это уже пятое покушение на Хамхоева – в результате прошлых нападений он получал ранения.
23 июня в Дагестане произошел теракт. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. Следственный комитет России 24 июня сообщил, что в ходе операции были ликвидированы пять террористов.
Позже выяснилось, что трое убитых боевиков были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России».