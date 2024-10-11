При стрельбе в Ингушетии погибли полицейский и двое гражданских
В результате стрельбы в Ингушетии погибли полицейский и двое гражданских, пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Стрельба произошла на въезде в Магас вечером 11 октября. Предварительно, была обстреляна машина с сотрудниками управления по противодействию экстремизму (центр «Э») МВД России по Ингушетии. Местные власти и правоохранительные органы официально не комментируют инцидент более часа.
Telegram-канал Baza и Shot сообщили, что погибли три сотрудника управления по фамилии Аушев. При этом целью мог быть замруководителя центра «Э» по республике Адам Хамхоев, который находился в машине и не пострадал, писали СМИ.
Baza сообщила, что это уже пятое покушение на Хамхоева – в результате прошлых нападений он получал ранения.