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При стрельбе в Ингушетии погибли полицейский и двое гражданских

Ведомости

В результате стрельбы в Ингушетии погибли полицейский и двое гражданских, пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Агентство ТАСС сообщило, что двое пострадавших при нападении умерли в больнице.

Стрельба произошла на въезде в Магас вечером 11 октября. Предварительно, была обстреляна машина с сотрудниками управления по противодействию экстремизму (центр «Э») МВД России по Ингушетии. Местные власти и правоохранительные органы официально не комментируют инцидент более часа.

Telegram-канал Baza и Shot сообщили, что погибли три сотрудника управления по фамилии Аушев. При этом целью мог быть замруководителя центра «Э» по республике Адам Хамхоев, который находился в машине и не пострадал, писали СМИ.

Baza сообщила, что это уже пятое покушение на Хамхоева – в результате прошлых нападений он получал ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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