СК возбудил уголовное дело после обстрела сотрудников центра «Э» МВД в Ингушетии

По данным Telegram-канала Baza, все трое погибших по фамилии Аушев. В расстрелянной машине мог находиться замруководителя центра «Э» по республике Адам Хамхоев, он не пострадал. Telegram-канал Shot пишет, что Хамхоев мог быть целью нападения. Это также подтвердила Baza, отметив, что это уже пятое покушение на Хамхоева – в результате прошлых нападений он получал ранения.