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СК возбудил уголовное дело после обстрела сотрудников центра «Э» МВД в Ингушетии

Ведомости

По факту обстрела машины с сотрудниками управления по противодействию экстремизму (центр «Э») МВД России в Ингушетии возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) по Республике Ингушетия.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Вечером 11 октября в городе Назрань (к северо-западу от Магаса) произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по машине у федеральной трассы «Кавказ», после чего скрылись. Погибли трое человек, включая одного сотрудника полиции. Розыск нападавших продолжается.

По данным Telegram-канала Baza, все трое погибших по фамилии Аушев. В расстрелянной машине мог находиться замруководителя центра «Э» по республике Адам Хамхоев, он не пострадал. Telegram-канал Shot пишет, что Хамхоев мог быть целью нападения. Это также подтвердила Baza, отметив, что это уже пятое покушение на Хамхоева – в результате прошлых нападений он получал ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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