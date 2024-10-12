СК возбудил уголовное дело после обстрела сотрудников центра «Э» МВД в Ингушетии
По факту обстрела машины с сотрудниками управления по противодействию экстремизму (центр «Э») МВД России в Ингушетии возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) по Республике Ингушетия.
Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Вечером 11 октября в городе Назрань (к северо-западу от Магаса) произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по машине у федеральной трассы «Кавказ», после чего скрылись. Погибли трое человек, включая одного сотрудника полиции. Розыск нападавших продолжается.
По данным Telegram-канала Baza, все трое погибших по фамилии Аушев. В расстрелянной машине мог находиться замруководителя центра «Э» по республике Адам Хамхоев, он не пострадал. Telegram-канал Shot пишет, что Хамхоев мог быть целью нападения. Это также подтвердила Baza, отметив, что это уже пятое покушение на Хамхоева – в результате прошлых нападений он получал ранения.