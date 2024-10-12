При взрыве на АЗС в Грозном погибли двое детей
В результате взрыва на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает Telegram-канал МЧС России.
«К сожалению, погибли четыре человека, из них двое детей», – говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, пожар на АЗС на проспекте Мохаммеда Али ликвидировали, проводится проливка и разборка конструкций. Ранее в ведомстве уточнили, что пожар произошел после взрыва цистерны с газом. На месте происшествия работали 35 человек и семь единиц техники.
27 сентября на одной из АЗС в Дагестане произошел взрыв. В результате ЧП погибли 13 человек и пострадали более 20 граждан. После взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Силовики задержали владельца АЗС на следующий день.