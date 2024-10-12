При взрыве на АЗС в Грозном погибли двое детей

27 сентября на одной из АЗС в Дагестане произошел взрыв. В результате ЧП погибли 13 человек и пострадали более 20 граждан. После взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Силовики задержали владельца АЗС на следующий день.