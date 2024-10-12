Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд умер
Бывший первый министр Шотландии и главный вдохновитель кампании за независимость страны Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Салмонд был монументальной фигурой шотландской и британской политики. Он заботился о наследии, истории и культуре Шотландии, подчеркнул премьер.
«Алекс Салмонд был огромной фигурой в нашей политике. Хотя я не соглашался с ним по конституционному вопросу, нельзя отрицать ни его мастерства в дебатах, ни его страсти к политике», – написал экс-премьер Великобритании Риши Сунак в соцсети X.
Салмонд возглавлял Шотландскую националистическую партию в 1990–2000 гг. Занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 г. В 2014 г. Салмонд провел референдум за независимость Шотландии. Тогда 55,42% проголосовавших высказались против независимости, 44,58% – за отделение. Салмонд признал поражение и подал в отставку. С 2021 г. был лидером националистической партии «Альба».