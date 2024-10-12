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Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд умер

Ведомости

Бывший первый министр Шотландии и главный вдохновитель кампании за независимость страны Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Салмонд был монументальной фигурой шотландской и британской политики. Он заботился о наследии, истории и культуре Шотландии, подчеркнул премьер.

«Алекс Салмонд был огромной фигурой в нашей политике. Хотя я не соглашался с ним по конституционному вопросу, нельзя отрицать ни его мастерства в дебатах, ни его страсти к политике», – написал экс-премьер Великобритании Риши Сунак в соцсети X.

Салмонд возглавлял Шотландскую националистическую партию в 1990–2000 гг. Занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 г. В 2014 г. Салмонд провел референдум за независимость Шотландии. Тогда 55,42% проголосовавших высказались против независимости, 44,58% – за отделение. Салмонд признал поражение и подал в отставку. С 2021 г. был лидером националистической партии «Альба».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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