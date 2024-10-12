Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд умер

«Алекс Салмонд был огромной фигурой в нашей политике. Хотя я не соглашался с ним по конституционному вопросу, нельзя отрицать ни его мастерства в дебатах, ни его страсти к политике», – написал экс-премьер Великобритании Риши Сунак в соцсети X.