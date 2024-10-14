В начале ноября в России будет четырехдневная рабочая неделя

При этом на предшествующей празднованию неделе россияне будут работать шесть дней – с 28 октября по 2 ноября. Так произошло в связи с переносом выходного с субботы на 30 апреля (для проведения выходных с 28 апреля по 1 мая). 2 ноября при этом считается предпраздничным, рабочий день сокращается на один час.