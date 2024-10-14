В начале ноября в России будет четырехдневная рабочая неделя
Первая рабочая неделя ноября будет четырехдневной – с 5 по 8 ноября, следует из производственного календаря на 2024 г.
4 ноября – выходной. В России празднуется День народного единства.
При этом на предшествующей празднованию неделе россияне будут работать шесть дней – с 28 октября по 2 ноября. Так произошло в связи с переносом выходного с субботы на 30 апреля (для проведения выходных с 28 апреля по 1 мая). 2 ноября при этом считается предпраздничным, рабочий день сокращается на один час.
Согласно производственному календарю на 2025 г., в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней, включая выходные и праздники. В конце октября снова будет шестидневная рабочая неделя перед Днем народного единства – с 27 октября по 1 ноября. При этом на неделе после праздников россияне должны будут отработать только три дня.