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В начале ноября в России будет четырехдневная рабочая неделя

Ведомости

Первая рабочая неделя ноября будет четырехдневной – с 5 по 8 ноября, следует из производственного календаря на 2024 г.

4 ноября – выходной. В России празднуется День народного единства.

При этом на предшествующей празднованию неделе россияне будут работать шесть дней – с 28 октября по 2 ноября. Так произошло в связи с переносом выходного с субботы на 30 апреля (для проведения выходных с 28 апреля по 1 мая). 2 ноября при этом считается предпраздничным, рабочий день сокращается на один час.

Согласно производственному календарю на 2025 г., в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней, включая выходные и праздники. В конце октября снова будет шестидневная рабочая неделя перед Днем народного единства – с 27 октября по 1 ноября. При этом на неделе после праздников россияне должны будут отработать только три дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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