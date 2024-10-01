Россияне отработают шестидневную рабочую неделю в конце октября
Россияне отработают шестидневную рабочую неделю в конце октября – перед празднованием Дня народного единства. Это следует из производственного календаря.
Рабочая неделя начнется с 28 октября и продлится до субботы 2 ноября включительно. Это произошло в связи с переносом выходного с субботы на 30 апреля (для проведения выходных с 28 апреля по 1 мая).
2 ноября при этом считается предпраздничным, рабочий день сокращается на один час. 3 и 4 ноября в России состоится празднование Дня народного единства.
7 июня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью ТАСС в рамках ПМЭФа сообщил, что Минтруд России рассмотрит идею сделать 31 декабря официальным выходным днем, когда будет составлять производственный календарь на 2025 г.
Согласно производственному календарю на 2025 г., опубликованному на сайте Госдумы, 31 декабря следующего года (среда) будет выходным днем. Последняя неделя октября следующего года также ожидается шестидневной – с 27 октября по 1 ноября.