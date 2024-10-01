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Россияне отработают шестидневную рабочую неделю в конце октября

Ведомости

Россияне отработают шестидневную рабочую неделю в конце октября – перед празднованием Дня народного единства. Это следует из производственного календаря.

Рабочая неделя начнется с 28 октября и продлится до субботы 2 ноября включительно. Это произошло в связи с переносом выходного с субботы на 30 апреля (для проведения выходных с 28 апреля по 1 мая).

2 ноября при этом считается предпраздничным, рабочий день сокращается на один час. 3 и 4 ноября в России состоится празднование Дня народного единства.

7 июня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью ТАСС в рамках ПМЭФа сообщил, что Минтруд России рассмотрит идею сделать 31 декабря официальным выходным днем, когда будет составлять производственный календарь на 2025 г.

Согласно производственному календарю на 2025 г., опубликованному на сайте Госдумы, 31 декабря следующего года (среда) будет выходным днем. Последняя неделя октября следующего года также ожидается шестидневной – с 27 октября по 1 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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