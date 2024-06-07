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Котяков пообещал рассмотреть инициативу сделать 31 декабря официальным выходным

Ведомости

Минтруд России рассмотрит идею сделать 31 декабря официальным выходным днем, когда будет составлять производственный календарь на 2025 г. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ.

«В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 г., вполне вероятно, вернемся к этому вопросу – сделать ли 31 декабря официальным выходным днем. Запрос от общества на это большой», – рассказал он. 

В конце января 2024 г. председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью «Российской газете» напомнил, что сделать 31 декабря нерабочим днем предложил еще в 2019 г. президент России Владимир Путин, но в 2020 г. началась пандемия COVID-19. По словам депутата, законопроект об этом находится на рассмотрении в Госдуме. 

Нилов предложил перенести выходной с 8 января на 31 декабря. Таким образом, россияне будут выходить на работу 8 января, а 31 декабря будут отдыхать. Он отметил, что профсоюзы поддерживают эту инициативу.

В минувшие новогодние праздники россияне отдыхали 10 дней – с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Также в этом году Минтруд сделал праздничными дни с 29 по 31 декабря. Выходные дни в начале 2025 г. пока не утверждены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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