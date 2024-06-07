Котяков пообещал рассмотреть инициативу сделать 31 декабря официальным выходным
«В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 г., вполне вероятно, вернемся к этому вопросу – сделать ли 31 декабря официальным выходным днем. Запрос от общества на это большой», – рассказал он.
В конце января 2024 г. председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью «Российской газете» напомнил, что сделать 31 декабря нерабочим днем предложил еще в 2019 г. президент России Владимир Путин, но в 2020 г. началась пандемия COVID-19. По словам депутата, законопроект об этом находится на рассмотрении в Госдуме.
Нилов предложил перенести выходной с 8 января на 31 декабря. Таким образом, россияне будут выходить на работу 8 января, а 31 декабря будут отдыхать. Он отметил, что профсоюзы поддерживают эту инициативу.
В минувшие новогодние праздники россияне отдыхали 10 дней – с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Также в этом году Минтруд сделал праздничными дни с 29 по 31 декабря. Выходные дни в начале 2025 г. пока не утверждены.