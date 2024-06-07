Котяков пообещал рассмотреть инициативу сделать 31 декабря официальным выходным

В конце января 2024 г. председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью «Российской газете» напомнил, что сделать 31 декабря нерабочим днем предложил еще в 2019 г. президент России Владимир Путин, но в 2020 г. началась пандемия COVID-19. По словам депутата, законопроект об этом находится на рассмотрении в Госдуме.