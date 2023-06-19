Минтруд опубликовал график выходных на 2024 год

Майские праздники будут длиться два раза по четыре дня – с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. При этом суббота 27 апреля будет рабочей. Традиционно стоит выходной на День России 12 июня (среда), а также на 4 ноября (понедельник) в честь Дня народного единства. Суббота (2 ноября) перед праздником будет рабочей, в то время как воскресенье – выходным днем. Рабочей также стоит суббота 28 декабря.