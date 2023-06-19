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Минтруд опубликовал график выходных на 2024 год

Ведомости

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления о выходных на 2024 г. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января. При этом министерство уточнило, что сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 г. В честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, а в период Международного женского дня – с 8 по 10 марта.

Майские праздники будут длиться два раза по четыре дня – с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. При этом суббота 27 апреля будет рабочей. Традиционно стоит выходной на День России 12 июня (среда), а также на 4 ноября (понедельник) в честь Дня народного единства. Суббота (2 ноября) перед праздником будет рабочей, в то время как воскресенье – выходным днем. Рабочей также стоит суббота 28 декабря.

В этом году новогодние праздники длились с 31 декабря по 8 января, затем праздничные выходные были с 23 до 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая и 6-9 мая и 10-12 июня. В ноябре россияне отдохнут с 4 по 6 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных