Минтруд опубликовал график выходных на 2024 год
Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления о выходных на 2024 г. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января. При этом министерство уточнило, что сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 г. В честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, а в период Международного женского дня – с 8 по 10 марта.
Майские праздники будут длиться два раза по четыре дня – с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. При этом суббота 27 апреля будет рабочей. Традиционно стоит выходной на День России 12 июня (среда), а также на 4 ноября (понедельник) в честь Дня народного единства. Суббота (2 ноября) перед праздником будет рабочей, в то время как воскресенье – выходным днем. Рабочей также стоит суббота 28 декабря.
В этом году новогодние праздники длились с 31 декабря по 8 января, затем праздничные выходные были с 23 до 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая и 6-9 мая и 10-12 июня. В ноябре россияне отдохнут с 4 по 6 ноября.