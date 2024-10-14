СК возбудил дело после обрушения декорации на съемках «Василия Теркина»

Режиссер фильма Карен Геворкян рассказал ТАСС, что для съемок был построен полустанок, который состоял из восьми фрагментов. Во время съемок последнего дубля режиссер с оператором, звукооператором и массовкой были на одном из фрагментов, верхняя часть конструкции не выдержала нагрузки и обрушилась. Находившиеся на ней люди упали с высоты примерно 1,6 м, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Сам Геворкян во время падения не пострадал.