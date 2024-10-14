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СК возбудил дело после обрушения декорации на съемках «Василия Теркина»

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения пола на съемках картины «Василий Теркин» в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю местного Следственного управления Сергею Сазину представить доклад о ходе расследования дела и всех установленных обстоятельствах.

13 октября во время съемок фильма «Василий Теркин» рухнула платформа, на которой актеры массовки ждали прибытия стилизованного ретропоезда. Инцидент произошел на железнодорожном полигоне в Толмачевском поселении Лужского района. При обрушении пола пострадали 23 человека, сообщали в правительстве региона. Пострадавших доставили в районную больницу в Луге. Одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени.

Режиссер фильма Карен Геворкян рассказал ТАСС, что для съемок был построен полустанок, который состоял из восьми фрагментов. Во время съемок последнего дубля режиссер с оператором, звукооператором и массовкой были на одном из фрагментов, верхняя часть конструкции не выдержала нагрузки и обрушилась. Находившиеся на ней люди упали с высоты примерно 1,6 м, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Сам Геворкян во время падения не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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