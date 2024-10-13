При обрушении декорации на съемках «Василия Теркина» пострадали двое детей

Издание 47news писало, что конструкция упала вместе с актерами и съемочной группой, в том числе режиссером Кареном Геворкяном. Telegram-канал Baza писал, что Геворкян не получил серьезных травм. Сообщалось, что всего с платформы упали около 30 участников съемок.