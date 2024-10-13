При обрушении декорации на съемках «Василия Теркина» пострадали двое детей
Двое детей пострадали при обрушении пола на съемках картины «Василий Теркин» в Ленинградской области, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Всего пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, 10 человек, в том числе несовершеннолетние, – в состоянии средней степени тяжести.
Инцидент произошел на железнодорожном полигоне в Толмачевском поселении Лужского района 13 октября. Во время съемок фильма рухнула декорация – платформа, на которой актеры массовки ждали прибытия стилизованного ретропоезда.
Издание 47news писало, что конструкция упала вместе с актерами и съемочной группой, в том числе режиссером Кареном Геворкяном. Telegram-канал Baza писал, что Геворкян не получил серьезных травм. Сообщалось, что всего с платформы упали около 30 участников съемок.