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При обрушении декорации на съемках «Василия Теркина» пострадали двое детей

Ведомости

Двое детей пострадали при обрушении пола на съемках картины «Василий Теркин» в Ленинградской области, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Всего пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, 10 человек, в том числе несовершеннолетние, – в состоянии средней степени тяжести.

Инцидент произошел на железнодорожном полигоне в Толмачевском поселении Лужского района 13 октября. Во время съемок фильма рухнула декорация – платформа, на которой актеры массовки ждали прибытия стилизованного ретропоезда.

Издание 47news писало, что конструкция упала вместе с актерами и съемочной группой, в том числе режиссером Кареном Геворкяном. Telegram-канал Baza писал, что Геворкян не получил серьезных травм. Сообщалось, что всего с платформы упали около 30 участников съемок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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