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ФПА разработала проект об уголовной ответственности за недопуск к задержанным

Ведомости

Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ разработала законопроект об уголовной ответственности за воспрепятствование юридической защите. Поправки вносятся в УК и УПК, в том числе создана новая ст. 149.1 УК «Нарушение права на получение квалифицированной юридической помощи». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В пояснительной записке говорится, что Конституция гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, но законодательство не предусматривает его достаточной защиты. Авторы законопроекта считают необходимым признать нарушение права общественно опасным деянием с наказанием в виде уголовной ответственности.

Согласно законопроекту, наказание вплоть до четырех лишения свободы будет применяться за недопуск адвоката к задержанному для участия в следственных и иных процессуальных действиях доверителя и за незаконный сбор или распространение сведений, которые составляют адвокатскую тайну, в целях нарушения права на получение квалифицированной юридической помощи. За вмешательство в законную адвокатскую деятельность или препятствование таковой предлагается штрафовать до 80 000 руб., назначать обязательные работы или арест на срок до шести месяцев.

Наказание ужесточается в случае, если указанные нарушения были совершены с отягчающими обстоятельствами, к примеру группой лиц, по предварительному сговору, с использованием служебного положения, с применением насилия в отношении адвоката и др. В таких случаях максимальный срок лишения свободы увеличится до шести лет, а штрафы будут начинаться от 100 000 руб.

В Минюсте России сообщили изданию о тесном взаимодействии с ФПА в вопросе «совершенствования нормативного правового регулирования» адвокатуры. Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина отметила готовность депутатов «детально рассматривать предложения» после того как законопроект поступит в комитет.

В октябре 2023 г. президент ФПА Светлана Володина и председатель комиссии совета палаты по защите прав адвокатов Генри Резник попросили председателя СК РФ Александру Бастрыкину взять на личный контроль исполнение требований уголовно-процессуального законодательства сотрудниками СК в регионах, принять дисциплинарные меры к сотрудникам и привлечь виновных к уголовной ответственности, писали «Ведомости».

Володина и Резник указали на участившиеся случаи «преступных посягательства на адвокатов в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности». Отмечается, что якобы «преступления в отношении адвокатов совершаются не только обычными гражданами, но и теми, кто в силу должности призван бороться с преступностью: следователями, полицейскими, сотрудниками конвойной службы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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