ФПА разработала проект об уголовной ответственности за недопуск к задержанным

Согласно законопроекту, наказание вплоть до четырех лишения свободы будет применяться за недопуск адвоката к задержанному для участия в следственных и иных процессуальных действиях доверителя и за незаконный сбор или распространение сведений, которые составляют адвокатскую тайну, в целях нарушения права на получение квалифицированной юридической помощи. За вмешательство в законную адвокатскую деятельность или препятствование таковой предлагается штрафовать до 80 000 руб., назначать обязательные работы или арест на срок до шести месяцев.