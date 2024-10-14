Суд заочно приговорил украинскую журналистку Соколову к 8 годам колонии
Суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколову к восьми годам колонии по обвинению в разжигании ненависти и вражды. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
«Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. В отношении Соколовой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.
Соколова признана виновной по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, с применением насилия). Ей также запрещено заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.
7 августа 2023 г. МВД России объявило Соколову в розыск. В марте прошлого года журналистку внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В августе 2022 г. председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с высказываниями украинской телеведущей.
Соколова ведет общественно-политическую программу «Рандеву» на украинском телевидении, а также YouTube-проекты «Вечер с Яниной Соколовой» и «Стыдно!».