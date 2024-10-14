Суд заочно приговорил украинскую журналистку Соколову к 8 годам колонии

7 августа 2023 г. МВД России объявило Соколову в розыск. В марте прошлого года журналистку внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В августе 2022 г. председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с высказываниями украинской телеведущей.