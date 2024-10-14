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Суд заочно приговорил украинскую журналистку Соколову к 8 годам колонии

Ведомости

Суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколову к восьми годам колонии по обвинению в разжигании ненависти и вражды. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. В отношении Соколовой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Соколова признана виновной по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, с применением насилия). Ей также запрещено заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.

7 августа 2023 г. МВД России объявило Соколову в розыск. В марте прошлого года журналистку внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В августе 2022 г. председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с высказываниями украинской телеведущей.

Соколова ведет общественно-политическую программу «Рандеву» на украинском телевидении, а также YouTube-проекты «Вечер с Яниной Соколовой» и «Стыдно!».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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