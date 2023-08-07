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МВД объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову

Ведомости

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), следует из базы МВД. 

Основанием для розыска стала статья УК РФ, сказано в карточке базы розыска МВД. По какой именно статье ее разыскивают, в карточке не уточняется. 

Янине Соколовой 39 лет, она родилась 6 марта 1984 г. в Запорожской области, по национальности она украинка. Соколова ведет общественно-политическую программу «Рандеву» на украинском телевидении, а также YouTube-проекты «Вечер с Яниной Соколовой» и «Стыдно!». В описании проектов заявлено, что их целью является «борьба с российской пропагандой». 

В августе 2022 г. председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с высказываниями украинской телеведущей «о необходимости совершения убийства русских людей по национальному признаку». Эту позицию Соколова озвучила в эфире одного из украинских телеканалов.  

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. Информации о ней в базе розыска МВД не обнаружено, проверил корреспондент «Ведомостей». 

Янине Соколовской 52 года. Она работала в газете «Известия» с 2001 по 2014 г., а также в газете «Коммерсантъ» и писала о ситуации на Украине до 2019 г. Помимо этого она принимала участие в общественно-политических телепрограммах. По версии СК России, журналистка в период с марта по май 2022 г. в Telegram-канале распространяла «заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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