МВД объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову
МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), следует из базы МВД.
Основанием для розыска стала статья УК РФ, сказано в карточке базы розыска МВД. По какой именно статье ее разыскивают, в карточке не уточняется.
Янине Соколовой 39 лет, она родилась 6 марта 1984 г. в Запорожской области, по национальности она украинка. Соколова ведет общественно-политическую программу «Рандеву» на украинском телевидении, а также YouTube-проекты «Вечер с Яниной Соколовой» и «Стыдно!». В описании проектов заявлено, что их целью является «борьба с российской пропагандой».
В августе 2022 г. председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с высказываниями украинской телеведущей «о необходимости совершения убийства русских людей по национальному признаку». Эту позицию Соколова озвучила в эфире одного из украинских телеканалов.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. Информации о ней в базе розыска МВД не обнаружено, проверил корреспондент «Ведомостей».
Янине Соколовской 52 года. Она работала в газете «Известия» с 2001 по 2014 г., а также в газете «Коммерсантъ» и писала о ситуации на Украине до 2019 г. Помимо этого она принимала участие в общественно-политических телепрограммах. По версии СК России, журналистка в период с марта по май 2022 г. в Telegram-канале распространяла «заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины».