МВД объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову

Янине Соколовской 52 года. Она работала в газете «Известия» с 2001 по 2014 г., а также в газете «Коммерсантъ» и писала о ситуации на Украине до 2019 г. Помимо этого она принимала участие в общественно-политических телепрограммах. По версии СК России, журналистка в период с марта по май 2022 г. в Telegram-канале распространяла «заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины».