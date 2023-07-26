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СК возбудил дело о фейках в отношении украинской журналистки Соколовской

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления СК России.

По версии следствия, журналистка в период с марта по май 2022 г. в Telegram-канале распространяла «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины». 

Максимальное наказание по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет. По информации «Ленты.ру», при обысках у Соколовской были обнаружены $18 000, 211 000 руб. и 32 500 евро, а также шарфы с украинской символикой, камуфляж и противогаз.

Янине Соколовской 52 года. Она работала в газете «Известия» с 2001 по 2014 г., а также в газете «Коммерсантъ» и писала о ситуации на Украине до 2019 г. Помимо этого, она принимала участие в общественно-политических телепрограммах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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