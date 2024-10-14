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Суд отправил блогера Михаила Литвина под арест на 13 суток за драку

Ведомости

Кузьминсий районный суд Москвы назначил видеоблогеру Михаилу Литвину административный арест на срок 13 суток за драку на футбольном матче. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Литвина признали виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

По данным Telegram-канала Shot, 12 октября во время футбольного матча Медиалиги между СКА-Ростов и Lit Energy Литвин подбежал к фан-зоне и ударил по лицу болельщика СКА.

Литвин – 24-летний российский видеоблогер и стример. Создал канал на Youtube в 2016 г., снимал ролики с розыгрышами людей, пранками. В июле 2020 г. создал футбольный клуб «Сахалинец», который просуществовал до февраля 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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