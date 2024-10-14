Суд отправил блогера Михаила Литвина под арест на 13 суток за драку
Кузьминсий районный суд Москвы назначил видеоблогеру Михаилу Литвину административный арест на срок 13 суток за драку на футбольном матче. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Литвина признали виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
По данным Telegram-канала Shot, 12 октября во время футбольного матча Медиалиги между СКА-Ростов и Lit Energy Литвин подбежал к фан-зоне и ударил по лицу болельщика СКА.
Литвин – 24-летний российский видеоблогер и стример. Создал канал на Youtube в 2016 г., снимал ролики с розыгрышами людей, пранками. В июле 2020 г. создал футбольный клуб «Сахалинец», который просуществовал до февраля 2024 г.