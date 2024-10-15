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Посол Мирошник: от действий ВСУ за неделю погибли 15 мирных жителей России

Ведомости

За минувшую неделю в результате действий со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 84 мирных жителя России: ранены 69 человек, в том числе шестеро детей, погибли 15 граждан. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«По гражданским объектам на прифронтовых российских территориях украинские боевики выпустили не менее 1778 боеприпасов», – написал он в своем Telegram-канале.

Наибольшее число мирных жителей за прошедшую неделю пострадали при обстрелах города Шебекино и села Устинка в Белгородской области, городов Горловка и Дебальцево в Донецкой народной республике, села Красное в Херсонской области, городов Кременной и Лисичанск в Луганской народной республике.

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

После начала российской спецоперации ВСУ регулярно атакуют регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с российскими военными по настоящий день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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