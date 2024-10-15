Посол Мирошник: от действий ВСУ за неделю погибли 15 мирных жителей России
За минувшую неделю в результате действий со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 84 мирных жителя России: ранены 69 человек, в том числе шестеро детей, погибли 15 граждан. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«По гражданским объектам на прифронтовых российских территориях украинские боевики выпустили не менее 1778 боеприпасов», – написал он в своем Telegram-канале.
Наибольшее число мирных жителей за прошедшую неделю пострадали при обстрелах города Шебекино и села Устинка в Белгородской области, городов Горловка и Дебальцево в Донецкой народной республике, села Красное в Херсонской области, городов Кременной и Лисичанск в Луганской народной республике.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
После начала российской спецоперации ВСУ регулярно атакуют регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с российскими военными по настоящий день.