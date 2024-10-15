Суд обязал рэпера Big Baby Tape выплатить 600 000 рублей за отмененный концерт

В октябре 2023 г. Big Baby Tape подал в суд на лейбл Warner Music с требованием взыскать с компании 185 млн руб. в качестве компенсации за нарушение его авторских прав. В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы отклонил иск рэпера, писал ТАСС.