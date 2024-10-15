Суд обязал рэпера Big Baby Tape выплатить 600 000 рублей за отмененный концерт
Арбитражный суд Москвы взыскал с российского рэп-исполнителя Big Baby Tape (настоящее имя – Егор Ракитин) 600 000 руб. за отмененный концерт в пользу организатора мероприятия «Креатр». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.
Суд также взыскал с рэпера расходы по оплате госпошлины в 15 000 руб. Компания «Креарт» перечислила на счет Big Baby Tape 600 000 руб., но концерт не состоялся. Новая дата выступления также не была согласована сторонами.
Представитель «Креарт» сообщил агентству, что артист добровольно средства не вернул, поэтому в отношении него начато исполнительное производство.