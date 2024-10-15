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Суд обязал рэпера Big Baby Tape выплатить 600 000 рублей за отмененный концерт

Ведомости

Арбитражный суд Москвы взыскал с российского рэп-исполнителя Big Baby Tape (настоящее имя – Егор Ракитин) 600 000 руб. за отмененный концерт в пользу организатора мероприятия «Креатр». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

Суд также взыскал с рэпера расходы по оплате госпошлины в 15 000 руб. Компания «Креарт» перечислила на счет Big Baby Tape 600 000 руб., но концерт не состоялся. Новая дата выступления также не была согласована сторонами.

Представитель «Креарт» сообщил агентству, что артист добровольно средства не вернул, поэтому в отношении него начато исполнительное производство.

В октябре 2023 г. Big Baby Tape подал в суд на лейбл Warner Music с требованием взыскать с компании 185 млн руб. в качестве компенсации за нарушение его авторских прав. В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы отклонил иск рэпера, писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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