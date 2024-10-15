Суд в Москве оштрафовал Марию Певчих на 40 000 рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал сразу несколько иностранных агентов, включая главу Фонда борьбы с коррупцией Марию Певчих, за нарушение порядка деятельности иностранных агентов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд признал Певчих, а также журналиста Илью Шепелина, социолога Григория Юдина, историка Николая Митрохина, активиста Андрея Сидельникова и блогера Нику Водвуд (все считаются в РФ иноагентами) виновными по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иноагентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ). Каждому из них назначено административное наказание в виде штрафа в 40 000 руб.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.