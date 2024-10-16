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Минтранс США оштрафовал авиакомпанию Lufthansa на $4 млн за дискриминацию евреев

Ведомости

Министерство транспорта США оштрафовало крупнейшую немецкую авиакомпанию Lufthansa на $4 млн за дискриминацию пассажиров-евреев, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ведомство.

Причиной штрафа стал инцидент в мае 2022 г., когда авиакомпания запретила 128 пассажирам-евреям сесть на борт. Департамент транспорта отметил в постановлении, что пассажиры были одеты в «отличительную одежду, которую обычно носят мужчины-ортодоксальные евреи». Им было отказано в посадке как группе, в результате они не смогли выполнить пересадку на рейс до Будапешта из-за, как утверждается, «неподобающего поведения нескольких человек».

Пассажиры не были знакомы и не путешествовали вместе. В авиакомпании утверждают, что инцидент стал результатом «неточных сообщений, неверных толкований и ошибочных суждений в процессе принятия решений». Эти действия, согласно позиции Lufthansa, не подтверждают выводы о дискриминации.

В комментарии CNN авиакомпания Lufthansa заявила, что после инцидента с пассажирами-евреями сотрудничала с минтрансом США на протяжении всего процесса проверки. В ведомстве, в свою очередь, отметили, что штраф стал самым крупным из когда-либо вынесенных за нарушение гражданских прав.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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