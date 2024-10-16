Минтранс США оштрафовал авиакомпанию Lufthansa на $4 млн за дискриминацию евреев
Причиной штрафа стал инцидент в мае 2022 г., когда авиакомпания запретила 128 пассажирам-евреям сесть на борт. Департамент транспорта отметил в постановлении, что пассажиры были одеты в «отличительную одежду, которую обычно носят мужчины-ортодоксальные евреи». Им было отказано в посадке как группе, в результате они не смогли выполнить пересадку на рейс до Будапешта из-за, как утверждается, «неподобающего поведения нескольких человек».
Пассажиры не были знакомы и не путешествовали вместе. В авиакомпании утверждают, что инцидент стал результатом «неточных сообщений, неверных толкований и ошибочных суждений в процессе принятия решений». Эти действия, согласно позиции Lufthansa, не подтверждают выводы о дискриминации.
В комментарии CNN авиакомпания Lufthansa заявила, что после инцидента с пассажирами-евреями сотрудничала с минтрансом США на протяжении всего процесса проверки. В ведомстве, в свою очередь, отметили, что штраф стал самым крупным из когда-либо вынесенных за нарушение гражданских прав.