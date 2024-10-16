Работоспособность сайта МВД и сервисов восстановлена
Работоспособность официальных сайтов МВД России восстановлена. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Работоспособность ведомственных официальных сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена», – написала Волк в своем Telegram-канале.
Сайты, входящие в АПК «Официальный интернет-сайт МВД России», перестали функционировать с вечера 15 октября. Причиной был назван обрыв линии связи.
По данным портала Downdetector, проблемы с доступом наблюдались из 32 городов. Пик жалоб пришелся на 22:00 мск – 52 обращения от пользователей. В качестве наиболее частых неполадок россияне указывают сбой сервиса (60%) и сайта (36%).