Сайт МВД и сервисы не работают из-за обрыва линии связи
Сайты, входящие в АПК «Официальный интернет-сайт МВД России», не функционируют из-за обрыва линии связи, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Специалисты работают над устранением неполадок», – уточнила она.
Сайты МВД, его главков и ГИБДД перестали открываться с вечера 15 октября. Сервисы ведомства и его страницы недоступны как минимум у трех интернет-провайдеров – они не открываются в браузере, подключение к VPN-сервисам не помогает получить доступ.
По данным портала Downdetector, проблемы с доступом наблюдаются из 32 городов. Пик жалоб приходится на 22:00 мск – 52 обращения от пользователей. В качестве наиболее частых неполадок россияне указывают сбой сервиса (60%), и сайта (36%).