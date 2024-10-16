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В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0

Ведомости

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 7:46 по UTC (10:46 мск) в 44 км к востоку от города Малатья и в 26 км к юго-востоку от Баскиля. Очаг залегал на глубине 10 км.

Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) пишет, что в районе Кале турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Землетрясение с предварительной магнитудой 7,1 произошло 8 августа на юго-западе Японии. При этом для префектур Коти, Миядзаки, Эхимэ, Оита и Кагосима были выпущены объявления об угрозе цунами. В связи с этим на японском острове Кюсю приостановили движение скоростных поездов «Синкансэн».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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