В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение произошло в 7:46 по UTC (10:46 мск) в 44 км к востоку от города Малатья и в 26 км к юго-востоку от Баскиля. Очаг залегал на глубине 10 км.
Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) пишет, что в районе Кале турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,9.
Землетрясение с предварительной магнитудой 7,1 произошло 8 августа на юго-западе Японии. При этом для префектур Коти, Миядзаки, Эхимэ, Оита и Кагосима были выпущены объявления об угрозе цунами. В связи с этим на японском острове Кюсю приостановили движение скоростных поездов «Синкансэн».