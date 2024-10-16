В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение с предварительной магнитудой 7,1 произошло 8 августа на юго-западе Японии. При этом для префектур Коти, Миядзаки, Эхимэ, Оита и Кагосима были выпущены объявления об угрозе цунами. В связи с этим на японском острове Кюсю приостановили движение скоростных поездов «Синкансэн».