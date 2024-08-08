В Японии на острове Кюсю остановили движение поездов из-за землетрясения
На японском острове Кюсю приостановили движение скоростных поездов «Синкансэн» в связи с сильным землетрясением и угрозой цунами. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на железнодорожную компанию JR Kyushu.
Землетрясение с предварительной магнитудой 7,1 произошло 8 августа на юго-западе Японии. При этом для префектур Коти, Миядзаки, Эхимэ, Оита и Кагосима были выпущены объявления об угрозе цунами, сообщило метеорологическое агентство страны. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.
В начале января в Японии произошла серия землетрясений, впервые с 2011 г. была объявлена угроза цунами у западного побережья страны. Тогда погибли более 200 человек, десятки признаны пропавшими без вести. Происшествие вызвало обширные повреждения, полностью или частично были разрушены около 50 000 домов.