В Японии на острове Кюсю остановили движение поездов из-за землетрясения

В начале января в Японии произошла серия землетрясений, впервые с 2011 г. была объявлена угроза цунами у западного побережья страны. Тогда погибли более 200 человек, десятки признаны пропавшими без вести. Происшествие вызвало обширные повреждения, полностью или частично были разрушены около 50 000 домов.