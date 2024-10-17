Подрядчик Пентагона согласился на штраф в $950 млн делу о мошенничестве
Один из крупнейших подрядчиков Пентагона, аэрокосмический и оборонный конгломерат RTX и его дочерняя компания Raytheon согласились заплатить $950 млн в качестве штрафа по делу о мошенничестве, завышении цен по оборонным госконтрактам и коррупции, говорится в сообщении минюста США.
Raytheon заключит трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования со стороны подведомственного комитета в связи с признанием в участии в двух отдельных схемах мошенничества в отношении Пентагона, уточняет ведомство. Сама компания обвиняется в мошенничестве при поставке оборонных товаров и услуг, включая ракетные системы Patriot и радиолокационную систему.
«Raytheon участвовала в преступных схемах, нацеленных на обман правительства США, в рамках реализации контрактов на критически важные военные системы и продвижения интересов за счет взяточничества в Катаре», – рассказал заместитель помощника генерального прокурора США Кевин Дрисколл.
Ведомство также сообщило, что существовала схема по подкупу чиновника в Катаре с целью нарушения американского законодательства при экспортных поставках оружия. Raytheon также должна нанять независимого наблюдателя, под контролем которого будут налажены поставки, а также устранены «серые» схемы поставок.
24 февраля в Пентагоне сообщили о выявлении 50 нарушений в поставках оружия для Украины. О хищении части направленной Украине техники писали СМИ летом 2023 г. CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона сообщал, что оружие и техника были украдены торговцами оружия, боевиками-добровольцами и преступными организациями. В частности, в июне 2022 г. преступная группировка, которая вступила в добровольческий батальон по поддельным документам, предприняла попытку украсть гранатомет, пулемет, более 1000 патронов.