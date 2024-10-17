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Подрядчик Пентагона согласился на штраф в $950 млн делу о мошенничестве

Ведомости

Один из крупнейших подрядчиков Пентагона, аэрокосмический и оборонный конгломерат RTX и его дочерняя компания Raytheon согласились заплатить $950 млн в качестве штрафа по делу о мошенничестве, завышении цен по оборонным госконтрактам и коррупции, говорится в сообщении минюста США.

Raytheon заключит трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования со стороны подведомственного комитета в связи с признанием в участии в двух отдельных схемах мошенничества в отношении Пентагона, уточняет ведомство. Сама компания обвиняется в мошенничестве при поставке оборонных товаров и услуг, включая ракетные системы Patriot и радиолокационную систему.

«Raytheon участвовала в преступных схемах, нацеленных на обман правительства США, в рамках реализации контрактов на критически важные военные системы и продвижения интересов за счет взяточничества в Катаре», – рассказал заместитель помощника генерального прокурора США Кевин Дрисколл.

Ведомство также сообщило, что существовала схема по подкупу чиновника в Катаре с целью нарушения американского законодательства при экспортных поставках оружия. Raytheon также должна нанять независимого наблюдателя, под контролем которого будут налажены поставки, а также устранены «серые» схемы поставок.

24 февраля в Пентагоне сообщили о выявлении 50 нарушений в поставках оружия для Украины. О хищении части направленной Украине техники писали СМИ летом 2023 г. CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона сообщал, что оружие и техника были украдены торговцами оружия, боевиками-добровольцами и преступными организациями. В частности, в июне 2022 г. преступная группировка, которая вступила в добровольческий батальон по поддельным документам, предприняла попытку украсть гранатомет, пулемет, более 1000 патронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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