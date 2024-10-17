Подрядчик Пентагона согласился на штраф в $950 млн делу о мошенничестве

24 февраля в Пентагоне сообщили о выявлении 50 нарушений в поставках оружия для Украины. О хищении части направленной Украине техники писали СМИ летом 2023 г. CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона сообщал, что оружие и техника были украдены торговцами оружия, боевиками-добровольцами и преступными организациями. В частности, в июне 2022 г. преступная группировка, которая вступила в добровольческий батальон по поддельным документам, предприняла попытку украсть гранатомет, пулемет, более 1000 патронов.