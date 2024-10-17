Бывшего главного нарколога России Брюна приговорили к семи годам колонии

Бывшего главного нарколога России Брюна приговорили к семи годам колонииОн признан виновным в хищении более 136 млн рублей
Кузьминский суд Москвы приговорил бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве.
Мужчину признали виновным в хищении более 136 млн руб., по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Брюна взяли под стражу в зале суда.
Брюн был задержан в середине августа 2022 г. УМВД по ЮВАО Москвы по подозрению в мошенничестве. Как сообщал РБК, его и вице-президента ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимира Якушева подозревают в мошенничестве, связанном с закупками медпрепаратов и расходных материалов для выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения. По версии следствия, закупки проводились по завышенным ценам с участием компаний, аффилированных с женой Якушева.
После задержания Минздрав пообещал оказывать содействие следствию по делу Брюна.
В январе 2023 г. по делу Брюна был задержан глава московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).