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Бывшего главного нарколога России Брюна приговорили к семи годам колонии

Он признан виновным в хищении более 136 млн рублей
Ведомости

Кузьминский суд Москвы приговорил бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве.

Мужчину признали виновным в хищении более 136 млн руб., по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Брюна взяли под стражу в зале суда. 

Брюн был задержан в середине августа 2022 г. УМВД по ЮВАО Москвы по подозрению в мошенничестве. Как сообщал РБК, его и вице-президента ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимира Якушева подозревают в мошенничестве, связанном с закупками медпрепаратов и расходных материалов для выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения. По версии следствия, закупки проводились по завышенным ценам с участием компаний, аффилированных с женой Якушева.

После задержания Минздрав пообещал оказывать содействие следствию по делу Брюна.

В январе 2023 г. по делу Брюна был задержан глава московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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