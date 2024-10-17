Татьяна Ким стала соистцом по иску к Владиславу Бакальчуку на 37 млрд рублей

«Иск подан вследствие неисполнения им своих обязательств перед Wildberries. Это привело к тому, что "ВБ Девелопмент" и, как следствие, Татьяна Ким понесли убытки в размере 37,1 млрд руб.», – добавляет представитель РВБ. Он утверждает, что «ВБ Девелопмент» получила авансом 37 млрд руб. на строительство логистических объектов для маркетплейса, однако так и не сдала объекты. При этом в РВБ считают, что деньги были выведены из «ВБ Девелопмент» по личному указанию Владислава Бакальчука, поэтому иск предъявлен ему, а не компании.