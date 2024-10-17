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/ Общество

Татьяна Ким стала соистцом по иску к Владиславу Бакальчуку на 37 млрд рублей

Ведомости

Основательница Wildberries Татьяна Ким стала вторым истцом в иске «ВБ Девелопмент» к Владиславу Бакальчука на 37,09 млрд руб., следует из обновленной карточки дела в картотеке арбитражных дел. Согласно СПАРК, 100% компании ООО «ВБ девелопмент» принадлежит ответчику – Бакальчук.

Татьяна Ким стала соистцом как основной собственник бизнеса, объяснили «Ведомостям» в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). По словам представителя компании, «ВБ Девелопмент» – подразделение Wildberries, а Владислав исполнял функцию «номинального акционера».

«Иск подан вследствие неисполнения им своих обязательств перед Wildberries. Это привело к тому, что "ВБ Девелопмент" и, как следствие, Татьяна Ким понесли убытки в размере 37,1 млрд руб.», – добавляет представитель РВБ. Он утверждает, что «ВБ Девелопмент» получила авансом 37 млрд руб. на строительство логистических объектов для маркетплейса, однако так и не сдала объекты. При этом в РВБ считают, что деньги были выведены из «ВБ Девелопмент» по личному указанию Владислава Бакальчука, поэтому иск предъявлен ему, а не компании.

Представитель Владислава Бакальчука отказался от комментариев.

ООО «ВБ девелопмент» занималось строительством складов для Wildberries. Объединенная компания РВБ впервые рассказала о задолженности «ВБ Девелопмент» 13 сентября, однако сумма требований составляла 27 млрд руб., писали «Ведомости». Компания расторгла контракты с «ВБ Девелопмент», потребовала от компании отчитаться по полученным авансам и заявила, что готовит иск. Позже сумма исковых требований выросла еще на 10 млрд руб. 11 октября иск был подан компанией «ВБ Девелопмент» к Владиславу Бакальчуку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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