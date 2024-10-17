Татьяна Ким стала соистцом по иску к Владиславу Бакальчуку на 37 млрд рублей
Основательница Wildberries Татьяна Ким стала вторым истцом в иске «ВБ Девелопмент» к Владиславу Бакальчука на 37,09 млрд руб., следует из обновленной карточки дела в картотеке арбитражных дел. Согласно СПАРК, 100% компании ООО «ВБ девелопмент» принадлежит ответчику – Бакальчук.
Татьяна Ким стала соистцом как основной собственник бизнеса, объяснили «Ведомостям» в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). По словам представителя компании, «ВБ Девелопмент» – подразделение Wildberries, а Владислав исполнял функцию «номинального акционера».
«Иск подан вследствие неисполнения им своих обязательств перед Wildberries. Это привело к тому, что "ВБ Девелопмент" и, как следствие, Татьяна Ким понесли убытки в размере 37,1 млрд руб.», – добавляет представитель РВБ. Он утверждает, что «ВБ Девелопмент» получила авансом 37 млрд руб. на строительство логистических объектов для маркетплейса, однако так и не сдала объекты. При этом в РВБ считают, что деньги были выведены из «ВБ Девелопмент» по личному указанию Владислава Бакальчука, поэтому иск предъявлен ему, а не компании.
Представитель Владислава Бакальчука отказался от комментариев.
ООО «ВБ девелопмент» занималось строительством складов для Wildberries. Объединенная компания РВБ впервые рассказала о задолженности «ВБ Девелопмент» 13 сентября, однако сумма требований составляла 27 млрд руб., писали «Ведомости». Компания расторгла контракты с «ВБ Девелопмент», потребовала от компании отчитаться по полученным авансам и заявила, что готовит иск. Позже сумма исковых требований выросла еще на 10 млрд руб. 11 октября иск был подан компанией «ВБ Девелопмент» к Владиславу Бакальчуку.