Более 400 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы выявили по камерам
Более 400 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы были идентифицированы с помощью камер видеонаблюдения. Об этом председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал в интервью «Комсомольской правде».
По его словам, информация, полученная с камер видеонаблюдения очень актуальна во время расследования, но для достижения необходимого результата нужен тщательный анализ данных. Бастрыкин отметил высокую нагрузку на специалистов, так как им приходится анализировать сотни часов видеоматериалов.
«Например, при расследовании уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы было изъято более 3000 файлов общим объемом в несколько терабайт. Детальный осмотр этих данных с использованием специальных программных продуктов проводился группой сотрудников несколько месяцев. В результате удалось идентифицировать свыше 400 человек», – рассказал председатель СК.
29 октября 2023 г. около 200 человек ворвались в аэропорт Махачкалы на фоне посадки самолета из Тель-Авива. В ходе столкновений с ними пострадали девять полицейских. По данным минздрава Дагестана, пострадали свыше 20 человек, состояние двоих из них оценивалось как крайне тяжелое. Ущерб от беспорядков был оценен в 285 млн руб. Республиканское следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).
В августе объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что пятеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы были приговорены к лишению свободы на сроки до девяти лет. В декабре прошлого года 240 участников массовых беспорядков в аэропорту получили наказание в виде административных арестов, штрафов и обязательных работ.