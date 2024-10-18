Более 400 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы выявили по камерам

29 октября 2023 г. около 200 человек ворвались в аэропорт Махачкалы на фоне посадки самолета из Тель-Авива. В ходе столкновений с ними пострадали девять полицейских. По данным минздрава Дагестана, пострадали свыше 20 человек, состояние двоих из них оценивалось как крайне тяжелое. Ущерб от беспорядков был оценен в 285 млн руб. Республиканское следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).