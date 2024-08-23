Пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осуждены на сроки до 9 лет

Подсудимые своей вины не признали. Атаеву, Ибрагимову и Рамазанову назначили шесть лет и четыре месяца заключения. Омарасхабов проведет в заключении шесть с половиной лет, а Раджабов – девять лет. Все они будут отбывать наказание в колониях общего режима. Приговор в законную силу не вступил.