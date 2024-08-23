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Пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осуждены на сроки до 9 лет

Ведомости

Пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесены первые приговоры, они осуждены на сроки до девяти лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Армавирский городской суд огласил приговор в отношении Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Салика Рамазанова и Рабадана Раджабова», – говорится в сообщении. Их признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ – участие в массовых беспорядках. Раджабова также признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

В суде постановили, что фигуранты дел руководствовались мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды. Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой прорвали оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. В сообщении суда указано, что действия более 1500 человек привели к полной блокировке аэропорта.

Подсудимые своей вины не признали. Атаеву, Ибрагимову и Рамазанову назначили шесть лет и четыре месяца заключения. Омарасхабов проведет в заключении шесть с половиной лет, а Раджабов – девять лет. Все они будут отбывать наказание в колониях общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В октябре прошлого года в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа людей, когда там приземлился самолет из Тель-Авива. Росавиация временно закрыла аэропорт, некоторые самолеты были перенаправлены на посадку в другие аэропорты. Ущерб от беспорядков оценили в 285 млн руб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ – организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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