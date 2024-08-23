Пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осуждены на сроки до 9 лет
Пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесены первые приговоры, они осуждены на сроки до девяти лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
«Армавирский городской суд огласил приговор в отношении Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Салика Рамазанова и Рабадана Раджабова», – говорится в сообщении. Их признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ – участие в массовых беспорядках. Раджабова также признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.
В суде постановили, что фигуранты дел руководствовались мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды. Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой прорвали оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. В сообщении суда указано, что действия более 1500 человек привели к полной блокировке аэропорта.
Подсудимые своей вины не признали. Атаеву, Ибрагимову и Рамазанову назначили шесть лет и четыре месяца заключения. Омарасхабов проведет в заключении шесть с половиной лет, а Раджабов – девять лет. Все они будут отбывать наказание в колониях общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
В октябре прошлого года в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа людей, когда там приземлился самолет из Тель-Авива. Росавиация временно закрыла аэропорт, некоторые самолеты были перенаправлены на посадку в другие аэропорты. Ущерб от беспорядков оценили в 285 млн руб.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ – организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти.