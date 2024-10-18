Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву
Латвия запретила дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву и комику Валерию Пономаренко въезд в страну. Об этом сообщила латвийский министр иностранных дел Байба Браже в соцсети Х.
«Я приняла решение включить Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных лиц (персон нон грата) и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок», – уточнила Браже.
Лебедев является основателем одноименной студии дизайна, которая была создана в 1995 г. в Москве. Студия реализовала более 5000 проектов с крупными брендами. В ее портфеле в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл».\
Пономаренко участвовал в различных развлекательных программах в России. По данным Delfi, в ноябре у юмориста должны были пройти два концерта в латвийских городах Резекне и Даугавпилсе.