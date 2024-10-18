Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву

Лебедев является основателем одноименной студии дизайна, которая была создана в 1995 г. в Москве. Студия реализовала более 5000 проектов с крупными брендами. В ее портфеле в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл».\