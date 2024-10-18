СК установил детали убийства военкора Владлена Татарского
Следователи установили способ приведения в действие взрывного устройства, ставшего причиной смерти военкора Владлена Татарского. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, пишет «Комсомольская правда».
По словам Бастрыкина, криминалисты при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли части взрывного устройства. Их экспертиза позволила установить способ приведения его в действие. По записям камер видеонаблюдения был восстановлен маршрут передвижения Дарьи Треповой (внесена в РФ в реестр террористов и экстремистов) до прихода в кафе и после совершения преступления.
25 января Второй западный окружной военный суд признал 26-летнюю Трепову виновной в теракте, в результате которого погиб Татарский. Согласно приговору, Треповой назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (это самый строгий возможный режим для женщин). Председательствовавший судья Тимур Жидков также назначил девушке штраф в размере 600 000 руб. и удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 16,5 млн руб. Второй фигурант дела Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову после взрыва, получил один год и девять месяцев колонии. В результате теракта был убит военкор и ранены 52 человека.