На поиски членов экипажа опрокинувшегося судна на Сахалине вылетел Ми-8
В район Корсаковского порта вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями для проведения авиационно-спасательных работ. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале.
Троих из семи членов экипажа удалось спасти накануне. Состояние одного человека остается стабильно тяжелым, он находится в реанимации. Двоих пациентов уже выписали из стационара, сообщил глава региона.
Всего на борту судна находились семь членов экипажа, два человека погибли.
МЧС по Сахалинской области опубликовало кадры поисковых работ с применением Ми-8. Спасатели обследуют береговую полосу от Первой Пади до порта города Корсаков. Водолазы совместно со специалистами Морспасслужбы проводят работы по возвращению судна в устойчивое положение. После его стабилизации водолазные группы приступят к обследованию.
Всего к поисках привлечено 58 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России.
Судно перевернулось у берегов Сахалина 18 октября. По предварительным данным, при перегрузке произошел крен. Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).