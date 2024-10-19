На поиски членов экипажа опрокинувшегося судна на Сахалине вылетел Ми-8

МЧС по Сахалинской области опубликовало кадры поисковых работ с применением Ми-8. Спасатели обследуют береговую полосу от Первой Пади до порта города Корсаков. Водолазы совместно со специалистами Морспасслужбы проводят работы по возвращению судна в устойчивое положение. После его стабилизации водолазные группы приступят к обследованию.