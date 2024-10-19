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На поиски членов экипажа опрокинувшегося судна на Сахалине вылетел Ми-8

Ведомости

В район Корсаковского порта вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями для проведения авиационно-спасательных работ. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале. 

Троих из семи членов экипажа удалось спасти накануне. Состояние одного человека остается стабильно тяжелым, он находится в реанимации. Двоих пациентов уже выписали из стационара, сообщил глава региона.

Всего на борту судна находились семь членов экипажа, два человека погибли. 

МЧС по Сахалинской области опубликовало кадры поисковых работ с применением Ми-8. Спасатели обследуют береговую полосу от Первой Пади до порта города Корсаков. Водолазы совместно со специалистами Морспасслужбы проводят работы по возвращению судна в устойчивое положение. После его стабилизации водолазные группы приступят к обследованию.

Всего к поисках привлечено 58 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Судно перевернулось у берегов Сахалина 18 октября. По предварительным данным, при перегрузке произошел крен. Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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