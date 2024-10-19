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В Мексике в ходе арестов изъяли более 8 тонн наркотиков

Ведомости

В Мексике в ходе крупнейшей в истории операции по изъятию наркотиков обнаружили около 8400 кг незаконного груза, арестованы 23 человека, сообщает Reuters со ссылкой на военно-морские силы (ВМС) страны. 

Операция проходила у юго-западного побережья Тихого океана. ВМС в своем заявлении уточнило, что найденный объем наркотиков стал «беспрецедентным». По данным Reuters, военно-морские силы также изъяли 8700 л топлива и шесть лодок у побережья около города Ласаро Карденас в штате Мичоакан и южнее побережья штата Герреро. Изъятые активы оцениваются не менее чем в 2 млрд песо ($100 млн), говорится в заявлении.

На этой неделе также впервые предстал перед судом в США лидер мексиканского картеля Синалоа Исмаэль «Эль Майо» Самбада, ему предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков в суде США, писало AP. Ранее суд Бруклина приговорил Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, соратника по картелю Самбады, к пожизненному заключению по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Прокуроры утверждают, что Самбада и Гусман превратили картель в крупного производителя и контрабандиста запрещенных наркотиков в США. Наркобарона взяли под стражу в июле после его прибытия на частном самолете в аэропорт Техаса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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