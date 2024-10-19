В Мексике в ходе арестов изъяли более 8 тонн наркотиков
В Мексике в ходе крупнейшей в истории операции по изъятию наркотиков обнаружили около 8400 кг незаконного груза, арестованы 23 человека, сообщает Reuters со ссылкой на военно-морские силы (ВМС) страны.
Операция проходила у юго-западного побережья Тихого океана. ВМС в своем заявлении уточнило, что найденный объем наркотиков стал «беспрецедентным». По данным Reuters, военно-морские силы также изъяли 8700 л топлива и шесть лодок у побережья около города Ласаро Карденас в штате Мичоакан и южнее побережья штата Герреро. Изъятые активы оцениваются не менее чем в 2 млрд песо ($100 млн), говорится в заявлении.
На этой неделе также впервые предстал перед судом в США лидер мексиканского картеля Синалоа Исмаэль «Эль Майо» Самбада, ему предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков в суде США, писало AP. Ранее суд Бруклина приговорил Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, соратника по картелю Самбады, к пожизненному заключению по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Прокуроры утверждают, что Самбада и Гусман превратили картель в крупного производителя и контрабандиста запрещенных наркотиков в США. Наркобарона взяли под стражу в июле после его прибытия на частном самолете в аэропорт Техаса.