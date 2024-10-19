В Мексике в ходе арестов изъяли более 8 тонн наркотиков

На этой неделе также впервые предстал перед судом в США лидер мексиканского картеля Синалоа Исмаэль «Эль Майо» Самбада, ему предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков в суде США, писало AP. Ранее суд Бруклина приговорил Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, соратника по картелю Самбады, к пожизненному заключению по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Прокуроры утверждают, что Самбада и Гусман превратили картель в крупного производителя и контрабандиста запрещенных наркотиков в США. Наркобарона взяли под стражу в июле после его прибытия на частном самолете в аэропорт Техаса.