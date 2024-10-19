Посол рассказал об интересе россиян к «золотым визам» Индонезии

По данным генерального директора иммиграционной службы, на тот момент было известно о 300 заявителей на «золотую визу». Владельцы такой визы, как сообщалось, смогут находиться в стране до 10 лет. Все заявители должны взять на себя обязательство по прямым инвестициям в Индонезию – они могут создать новую компанию, купить недвижимость или разместить средства на государственном банковском счете. Чтобы остаться в Индонезии на пять лет, иностранные инвесторы, создающие компанию в Индонезии, должны инвестировать $2,5 млн, и два раза больше – для пребывания в стране в течение 10 лет.