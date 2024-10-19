Посол рассказал об интересе россиян к «золотым визам» Индонезии
В Индонезии фиксируется большой интерес россиян к получению «золотых виз», с начала реализации программы выдано порядка 500-700 виз, сообщил ТАСС посол РФ в островном государстве Сергей Толченов.
Власти страны объявили о запуске программы «золотых виз» в августе, до этого она действовала в тестовом режиме, напомнил посол. Уже тогда, как отметил Толченов, индонезийские партнеры отмечали россиян среди лидеров среди тех, кто хотел бы получить «золотую визу».
Недавно во время визита на Бали местные иммиграционные власти рассказали послу, что наблюдается «очень большой» интерес к таким визам со стороны российских граждан.
«Поэтому считаю, что действительно интерес к этому проекту есть. Другое дело, что пока он все-таки не такой массовый: насколько слышал, где-то с начала реализации данной программы, даже после тестового режима, выдано всего порядка 500-700 виз», – сказал Толченов.
По его словам, партнеры говорят, что «они хотели бы привлекать, что называется, качественный поток иностранных гостей». «Считаю, что это хорошее подспорье, потому что не секрет, что получить вид на жительство для того, чтобы находиться в Индонезии длительное время, не так просто», – отметил посол РФ.
Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о запуске программы «золотых виз» 25 июля, сообщала иммиграционная служба страны. По мнению главы государства, нововведения приведут к приросту капитала и повлияют на «возможности трудоустройства, передачу технологий, улучшение качества человеческих ресурсов и многое другое».
«В настоящее время не так много стран имеют хороший экономический рост, сохраняют политическую стабильность, демографический бонус и богатые природные ресурсы. Это означает, что Индонезия должна быть перспективным местом для инвестиций и местом для работы талантов во всем мире», – сказал он.
По данным генерального директора иммиграционной службы, на тот момент было известно о 300 заявителей на «золотую визу». Владельцы такой визы, как сообщалось, смогут находиться в стране до 10 лет. Все заявители должны взять на себя обязательство по прямым инвестициям в Индонезию – они могут создать новую компанию, купить недвижимость или разместить средства на государственном банковском счете. Чтобы остаться в Индонезии на пять лет, иностранные инвесторы, создающие компанию в Индонезии, должны инвестировать $2,5 млн, и два раза больше – для пребывания в стране в течение 10 лет.