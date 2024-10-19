ФТС: границу через «Верхний Ларс» за сутки пересекло рекордное количество машин

В направлении «Верхнего Ларса» в Грузии строится двухполосная асфальтобетонная дорога с пятью мостами и пятью тоннелями. Министр регионального развития и инфраструктуры страны Ираклий Карселадзе 10 сентября заявил «Sputnik Грузия» о завершении строительства эвакуационного тоннеля, который проходит параллельно главному тоннелю на автомагистрали Квешети - Коби, ведущей к границе с Россией.