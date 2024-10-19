ФТС: границу через «Верхний Ларс» за сутки пересекло рекордное количество машин
За последние сутки российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» пересекли в двух направлениях 1537 грузовых автомобилей, таким образом, был установлен новый рекорд, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Установленное значение, как отметили в ФТС, превышает среднюю пропускную способность пункта пропуска. По данным российской службы, ранее в пиковые периоды она достигала 1481 автомобиля.
6 октября Минтранс РФ сообщил о снятии ограничений по пропуску транспортных средств на «Верхнем Ларсе». Тогда были завершены работы по ремонту дорожного покрытия на участке Военно-Грузинской дороги между российским автомобильным пунктом пропуска и грузинским Казбеги.
В направлении «Верхнего Ларса» в Грузии строится двухполосная асфальтобетонная дорога с пятью мостами и пятью тоннелями. Министр регионального развития и инфраструктуры страны Ираклий Карселадзе 10 сентября заявил «Sputnik Грузия» о завершении строительства эвакуационного тоннеля, который проходит параллельно главному тоннелю на автомагистрали Квешети - Коби, ведущей к границе с Россией.